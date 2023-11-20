20 ноября, 09:59

Великобритания не будет публиковать рекомендации юристов по конфискации активов ЦБ РФ

Замглавы МИД страны Энн-Мари Тревельян заявила, что Соединенное Королевство изучает "все законные пути", чтобы использовать российские активы для восстановления Украины

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании не собирается публиковать рекомендации юристов относительно возможности конфискации замороженных активов ЦБ РФ. Об этом сообщила замглавы МИД Соединенного Королевства Энн-Мари Тревельян.

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"Великобритания продолжает изучать все законные пути, чтобы сделать возможным использование российских активов для поддержки восстановления Украины. В рамках этого процесса важно, что министры в конфиденциальном порядке могут получить полную и откровенную юридическую консультацию, чтобы надлежащим способом проанализировать имеющиеся опции. Исходя из этого, мы не намерены публиковать какие-либо юридические рекомендации, которые могут получить министры по вопросу конфискации активов российского Центрального банка", - сказано в письменном ответе Тревельян на вопрос депутата от оппозиционной Лейбористской партии Лиама Бирна.

27 июня замглавы МИД королевства Лео Докерти, выступая в Палате общин британского парламента, сообщил, что Великобритания и ее западные союзники пока не нашли легальной возможности конфисковать российские активы, чтобы затем использовать их при восстановлении Украины. В начале лета британские власти представили новый билль, который позволяет сохранять санкции против РФ до выплаты Москвой компенсации Киеву. С начала российской специальной военной операции на Украине Великобритания внесла в черный список более 1,5 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозила их активы на сумму более £18 млрд ($23 млрд). 

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