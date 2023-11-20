Ереван и Брюссель подписали соглашение о статусе наблюдательной миссии ЕС

Глава дипмиссии ЕС в Армении Василис Марагос отметил, что оно поможет внести большую правовую определенность

ЕРЕВАН, 20 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян и глава дипмиссии ЕС в Армении Василис Марагос подписали соглашение о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС, которая осуществляет мониторинг ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщило армянское госагентство Арменпресс.

"Эта миссия уже многое предложила Армении в плане стабильности и безопасности. Соглашение о статусе, которое мы подписали сегодня, поможет внести большую правовую определенность, когда речь идет о регулировании различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране", - отметил Марагос.

Что касается расширения миссии, то по словам Марагоса, этот вопрос был решен несколько дней назад в Брюсселе, министры иностранных дел Евросоюза одобрили предложение о расширении миссии наблюдателей ЕС в Армении.

Гражданская миссия Евросоюза начала свою деятельность в Армении в феврале 2023 года, наблюдатели патрулируют армянскую сторону на армяно-азербайджанской границы.