В Китае заявили о намерении сотрудничать с РФ для продвижения общих интересов в БРИКС

Пекин готов укреплять взаимодействие с Россией, "чтобы обеспечить правильное направление развития БРИКС после расширения его членов", заявил руководитель отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Лю Цзяньчао

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Китай намерен тесно взаимодействовать с Россией, чтобы продвигать общие интересы в БРИКС в связи с расширением членов объединения. Об этом заявил руководитель отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао в ходе заседания диалога "Единой России" и Коммунистической партия Китая.

"В следующем году БРИКС столкнется с очень важным моментом, потому что некоторые страны будут включаться в объединение, - сказал он. - Мы готовы укреплять взаимодействие и координацию с российской стороной, чтобы обеспечить правильное направление развития БРИКС после расширения его членов и таким образом защищать наши общие интересы в рамках БРИКС".

Лю Цзяньчао добавил, что Компартия Китая готова с "Единой Россией" "взять на себя историческую ответственность и миссию прилагать общие усилия к объединению грандиозных усилий по развитию китайско-российских отношений в новую эпоху".

По итогам саммита БРИКС, который проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге, президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил о расширении объединения. Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в его состав 1 января 2024 года.