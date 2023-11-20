Арабские страны рассчитывают на координацию с КНР по решению кризиса в Газе

Ситуация обостряется из-за отсутствия эффективных действий на международном уровне, заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Арабские и исламские страны рассчитывают на координацию с Китаем по поводу срочного урегулирования кризиса в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Мы рассчитываем на координацию с Китаем для продвижения срочных решений кризиса в [секторе] Газа", - заявил он в Пекине на встрече комитета, сформированного по итогам саммита стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне глав МИД, с делегацией внешнеполитического ведомства Китая во главе с министром иностранных дел Ван И. "Ситуация в [секторе] Газа обостряется из-за отсутствия эффективных действий на международном уровне", - приводит заявление принца Саудовское агентство печати.

Члены комитета подчеркнули важность прекращения эскалации в секторе Газа и призвали незамедлительно обеспечить поставки гуманитарной помощи в анклав. Они призвали международное сообщество, особенно постоянных членов Совета Безопасности ООН, "взять на себя ответственность за прекращение вопиющих нарушений, совершаемых израильскими оккупационными властями".

В воскресенье МИД Саудовской Аравии сообщил, что комитет, в состав которого также вошли главы МИД Египта, Иордании, Палестины, Индонезии и генеральный секретарь ОИС, совершит турне по ряду стран с целью "прекращения войны в [секторе] Газа". Первой остановкой в ходе их поездки стал Китай.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет свою атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.