20 ноября, 09:57
Палестино-израильский конфликт

Арабские страны рассчитывают на координацию с КНР по решению кризиса в Газе

Ситуация обостряется из-за отсутствия эффективных действий на международном уровне, заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Арабские и исламские страны рассчитывают на координацию с Китаем по поводу срочного урегулирования кризиса в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Мы рассчитываем на координацию с Китаем для продвижения срочных решений кризиса в [секторе] Газа", - заявил он в Пекине на встрече комитета, сформированного по итогам саммита стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне глав МИД, с делегацией внешнеполитического ведомства Китая во главе с министром иностранных дел Ван И. "Ситуация в [секторе] Газа обостряется из-за отсутствия эффективных действий на международном уровне", - приводит заявление принца Саудовское агентство печати.

Члены комитета подчеркнули важность прекращения эскалации в секторе Газа и призвали незамедлительно обеспечить поставки гуманитарной помощи в анклав. Они призвали международное сообщество, особенно постоянных членов Совета Безопасности ООН, "взять на себя ответственность за прекращение вопиющих нарушений, совершаемых израильскими оккупационными властями".

В воскресенье МИД Саудовской Аравии сообщил, что комитет, в состав которого также вошли главы МИД Египта, Иордании, Палестины, Индонезии и генеральный секретарь ОИС, совершит турне по ряду стран с целью "прекращения войны в [секторе] Газа". Первой остановкой в ходе их поездки стал Китай.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет свою атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
КитайПалестино-израильский конфликтСаудовская Аравия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация