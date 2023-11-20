20 ноября, 10:05

Шакира достигла соглашения с обвинением по делу о неуплате налогов в Испании

Тюремное заключение заменят денежным взысканием, пояснили в пресс-службе Высшего суда Каталонии

МАДРИД, 20 ноября. /ТАСС/. Колумбийская певица Шакира достигла соглашения со стороной обвинения по делу о налоговых преступлениях в Испании. В пресс-службе Высшего суда Каталонии корреспонденту ТАСС подтвердили достижение соглашения.

Как говорится в постановлении суда, исполнительница согласилась с тремя годами лишения свободы - "шесть месяцев за каждое из шести преступлений", а также штрафом в размере свыше €7 млн. Сделка предполагает замену заключения денежным взысканием, что позволит Шакире избежать тюрьмы. Изначально прокуратура просила для певицы восемь лет лишения свободы и штраф в размере €23,8 млн.

Певицу обвиняли в преступлениях, связанных с неуплатой налогов с 2012 по 2014 год. В общей сложности речь идет о €14,5 млн.

Как заявляла сторона обвинения, в указанный период Шакира проживала в Испании вместе с футболистом Жераром Пике, поэтому должна была платить налоги в королевстве. В свою очередь певица заверяла, что ее постоянным местом проживанием были Багамы, где она выполнила свои налоговые обязательства. После начала судебных разбирательств Шакира выплатила требуемую сумму и проценты. Однако дело не было закрыто, поскольку прокуратура сочла, что речь могла идти о мошенничестве.

Помимо этого дела ранее стало известно о том, что в Испании Шакиру также подозревают в уклонении от уплаты налогов в 2018 году на сумму, превышающую €6 млн. В июле следственный суд в Каталонии принял иск против исполнительницы по подозрению в двух налоговых преступлениях. Речь идет о нарушениях, связанных с подоходным налогом физических лиц и налогом на капитал за 2018 год.

46-летняя Шакира (полное имя - Шакира Риполь) известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Ее считают одной из наиболее успешных латиноамериканских артисток, добившихся успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. У нее есть звезда на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе. Шакира считается одним из самых продаваемых исполнителей всех времен. 

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