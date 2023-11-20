Саакашвили заявил о готовности возглавить политсовет основанной им партии

Политик подчеркнул, что берет на себя ответственность за возвращение и реинтеграцию "опытных бойцов" в "Единое национальное движение"

ТБИЛИСИ, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов возглавить политический совет основанной им партии "Единое национальное движение", которая находится в оппозиции.

"Я беру на себя политическую ответственность за то, чтобы, во-первых, все наши опытные "бойцы" вернулись в политсовет, а очень много заслуженных людей почему-то оказались исключенными из политсовета. Я беру на себя координацию политсовета, руководство и [ответственность за] то, что они (исключенные члены - прим. ТАСС) реинтегрируются в партию и партия будет открытой для других союзов и людей", - заявил Саакашвили на заседании суда, к которому подключился по видеосвязи из клиники "Вивамед".

В понедельник в Тбилисском городском суде проходит очередное слушание по делу о растрате Саакашвили госсредств в крупном размере. Экс-президент в начале заседания подключился по видеосвязи и, как обычно, использовал данное ему время для политических заявлений. В частности, он призвал президента Саломе Зурабишвили помиловать его, несмотря на то что против него возбуждены несколько уголовных дел, по которым еще не объявлен приговор.

В партии "Единое национальное движение" в начале текущего года прошли выборы. Новым руководителем объединения стал Леван Хабеишвили, сменивший Нику Мелию. После этого несколько человек покинули партию. На посту председателя политсовета партии Кобу Накопию сменил Леван Бежашвили.

Саакашвили, который является гражданином Украины, покинул республику в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы.

В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится до сих пор.