СМИ: глава Fox Corporation встретился с президентом Украины в Киеве

Содержание разговора Лахлана Мёрдока и Владимира Зеленского неизвестно, отмечает портал Axios

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Глава медиакомпаний Fox Corporation и News Corp Лахлан Мёрдок на выходных встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщил портал Axios.

Содержание разговора Мёрдока и Зеленского неизвестно, отмечает портал. По его данным, гендиректора корпорации сопровождали два представителя СМИ, входящих в структуру медиахолдинга: Бен Холл с телеканала Fox News и Жером Старки из газеты The Sun. Холл записал интервью с украинским лидером, которое Fox News покажет во вторник вечером.

Как отмечает портал, телеканал Fox News остается одним из самых влиятельных СМИ среди американцев, поддерживающих Республиканскую партию, однако в последнее время все больше республиканцев стали выступать против дальнейшей поддержки Киева. В марте Мёрдок, по данным Axios, уже разговаривал с Зеленским и украинскими чиновниками в формате видеоконференции.

Мёрдок занял пост председателя Fox Corporation и News Corp после того, как в сентябре его 92-летний отец медиамагнат Руперт Мёрдок покинул этот пост и перешел на должность почетного председателя телеканала Fox News.