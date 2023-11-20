20 ноября, 10:12

СМИ: глава Fox Corporation встретился с президентом Украины в Киеве

Содержание разговора Лахлана Мёрдока и Владимира Зеленского неизвестно, отмечает портал Axios

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Глава медиакомпаний Fox Corporation и News Corp Лахлан Мёрдок на выходных встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщил портал Axios.

Содержание разговора Мёрдока и Зеленского неизвестно, отмечает портал. По его данным, гендиректора корпорации сопровождали два представителя СМИ, входящих в структуру медиахолдинга: Бен Холл с телеканала Fox News и Жером Старки из газеты The Sun. Холл записал интервью с украинским лидером, которое Fox News покажет во вторник вечером.

Как отмечает портал, телеканал Fox News остается одним из самых влиятельных СМИ среди американцев, поддерживающих Республиканскую партию, однако в последнее время все больше республиканцев стали выступать против дальнейшей поддержки Киева. В марте Мёрдок, по данным Axios, уже разговаривал с Зеленским и украинскими чиновниками в формате видеоконференции.

Мёрдок занял пост председателя Fox Corporation и News Corp после того, как в сентябре его 92-летний отец медиамагнат Руперт Мёрдок покинул этот пост и перешел на должность почетного председателя телеканала Fox News. 

Теги:
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
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