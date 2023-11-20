Бойцы "Хезболлах" выпустили четыре ракеты по казарме израильской армии на границе страны

По данным формирования, шиитские боевики также атаковали казарму в Зыбдине в оккупированном районе Шебаа и израильские посты в Хадаб-Яруне, Хадаб-Бустане и Эль-Маликии

БЕЙРУТ, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" нанесло удар ракетами "земля - земля" по району расположения казармы израильских войск в пограничном районе Биранит. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале формирования.

"Четыре ракеты большого калибра "Буркан" поразили казарму Биранит, где находится командный пункт 91-й израильской дивизии", - подчеркивается в тексте. В нем утверждается, что "противник понес потери в результате прямого попадания".

Кроме того, по данным "Хезболлах", шиитские боевики атаковали управляемыми противотанковыми ракетами казарму в Зыбдине в оккупированном районе Шебаа и израильские посты в Хадаб-Яруне, Хадаб-Бустане и Эль-Маликии.

По информации новостного портала Naharnet, минометный огонь был открыт с юга Ливана по еврейскому поселению Барам. Предполагается, что эту вылазку совершили члены радикальных палестинских группировок, базирующихся в лагере Рашидия.

Как передала пресс-служба Армии обороны Израиля, в результате разрыва реактивных снарядов в Бараме вспыхнул пожар, в тушении которого принимают участие военные и противопожарная служба. О пострадавших в результате обстрела не сообщается.

19 ноября формирования "Хезболлах" атаковали за сутки 14 постов израильской армии в пограничных районах. В ответ на эти вылазки израильская артиллерия открыла интенсивный огонь из орудий по ливанской территории.