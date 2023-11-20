Израиль вновь приостановил боевые действия в Рафахе на четыре часа

Гуманитарный коридор для эвакуации жителей районов Дарадж-Туффа, Джебалия и Эш-Шуджаия города Газа будет вновь действовать до 16:00 по местному времени

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вновь приостановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа с 11:00 до 15:00 мск. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

"Армия осуществит тактическую приостановку боевых действий в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 (соответствует периоду с 11:00 до 15:00 мск - прим. ТАСС) в западном районе Рафах в гуманитарных целях", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Эдри добавил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей районов Дарадж-Туффа, Джебалия и Эш-Шуджаия города Газа будет вновь действовать до 16:00 по местному времени (17:00 мск). Маршрут пройдет по дороге "Салах эд-Дин" на юг анклава.

Армия обороны Израиля с 12 ноября каждый день объявляет о приостановке боевых действий в разных частях анклава в гуманитарных целях. 19 ноября военные объявили о четырехчасовом перемирии в районе лагеря беженцев в Рафахе, а 18 ноября - о прекращении боевых действий на четыре часа в лагере Аш-Шабура в том же населенном пункте.