20 ноября, 10:19

Греция и Турция расширили направления возможного сотрудничества с 15 до 31 сфер

Некоторые из них могут способствовать деятельности малых и средних предприятий в сферах строительства, транспорта, туризма и технологий, рассказал замглавы греческого МИД Константинос Фрагояннис

АФИНЫ, 20 ноября. /ТАСС/. Греция и Турция расширили с 15 до 31 сфер направления возможного двустороннего взаимодействия накануне предстоящего 7 декабря в Афинах заседания Высшего совета сотрудничества под председательством лидеров двух стран. Об этом сообщил в своей статье в газете Apogevmatini заместитель министра иностранных дел Греции Константинос Фрагояннис.

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По словам замминистра, заседание 7 декабря по темам позитивной повестки двустороннего сотрудничества станет шестой встречей в рамках данной инициативы.

"На последней встрече 16 октября в Афинах мы в теплой атмосфере подтвердили с моим собеседником, заместителем министра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром, наше общее желание немедленно приступить к подписанию ряда соглашений по конкретным действиям, которые назрели. Начав с 15 тем, позитивная повестка [двустороннего сотрудничества] в настоящее время включает 31 тему. Некоторые из них могут способствовать деятельности малых и средних предприятий обеих сторон в сферах строительства, транспорта, туризма. Другие будут поощрять греческие и турецкие стартапы к совместному созданию инновационных экосистем и сотрудничеству в области исследований и технологий", - сказал Фрагояннис.

Он отметил, что тематика сотрудничества распространяется также на "взаимодействие и обмен ноу-хау между университетами и исследовательскими организациями в области зеленого перехода". "Фактически совсем недавно мы договорились о двух новых темах, о которых мы объявим 7 декабря, и они касаются молодежи и инноваций", - добавил замглавы МИД. По его словам, позитивная повестка сотрудничества "превратилась в институционализированный процесс, обладающий динамикой и множеством преимуществ". "Его темы затрагивают повседневную жизнь граждан обеих стран, способствуют предпринимательству и развитию экономики, оказывают положительное влияние на другие аспекты межгосударственного сотрудничества", - подчеркнул Фрагояннис.

О заседании 7 декабря

Дипломат отметил, что "7 декабря в Афинах пройдет пятое заседание Высшего совета сотрудничества Греции и Турции под председательством греческого премьера Кириакоса Мицотакиса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с участием многих членов кабинетов министров двух стран, обладающих важными портфелями".

"Это встреча огромной важности, которая отражает благоприятную атмосферу, сложившуюся в данный момент в греко-турецких отношениях. Поддержание этой атмосферы отвечает интересам всех, поскольку проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня как на глобальном, так и на региональном уровне, не оставляют места для конфронтации и соперничества, а напротив, требуют сотрудничества и сближения", - сказал Фрагояннис.

По его словам, важная часть вопросов, которые будут обсуждаться 7 декабря, является частью позитивной повестки сотрудничества, в том числе экономического, которая является стратегическим выбором греческого правительства. "Эта повестка была принята в 2021 году и существенно способствовала улучшению атмосферы в отношениях с Турцией. Потому что даже в недавний период напряженности в наших отношениях до приведшего к многочисленных жертвам землетрясения в Турции в феврале этого года, поддерживались открытыми каналы связи и сотрудничества между двумя странами", - пояснил замглавы МИД. 

Теги:
ТурцияГрецияЭрдоган, Реджеп ТайипМицотакис, Кириакос
© Информационное агентство ТАСС
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