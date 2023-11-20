20 ноября, 10:35

Премьер Британии объявил о выделении $125 млн на проекты международного развития

Риши Сунак заявил, что Лондон в рамках долгосрочной стратегии планирует перейти от борьбы с продовольственными кризисами к предотвращению их возникновения

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании выделит £100 млн ($125 млн) на оказание помощи развивающимся странам, которые острее других испытывают на себе последствия изменения климата. Об этом объявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак на глобальном саммите по продовольственной безопасности в Лондоне.

"Сегодня мы идем дальше и предоставляем до £100 млн странам Восточной Африки, Сахельского региона, Афганистану и Малави, которые сильнее всего пострадали от вызванных изменением климата циклонов и засух", - сказал он. Британский премьер отметил, что Лондон в рамках долгосрочной стратегии планирует перейти от борьбы с продовольственными кризисами к предотвращению их возникновения.

"Мы используем технологии, чтобы предвосхитить и предотвратить кризис в сфере продовольственной безопасности. Вместе со своими партнерами мы применяем искусственный интеллект, чтобы смоделировать влияние изменения климата на сельское хозяйство для недопущения будущих кризисов. И мы знаем, насколько эффективной может быть эта работа. В прошлом году мы помогли Сомали избежать голода. Сегодня я объявляю, что мы предоставим Сомали дополнительно £100 млн во избежание будущих кризисов", - сообщил Сунак.

Глава британского правительства также указал, что Лондон запустит новый научный хаб, который будет заниматься выращиванием устойчивых к изменениям климата сельскохозяйственных культур, в том числе выдерживающего затопление риса. 

Теги:
ВеликобританияСунак, Риши
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