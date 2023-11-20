В Израиле выразили надежду на перенос посольства Аргентины в Иерусалим

Глава МИД Эли Коэн пригласил нового аргентинского президента Хавьера Милея "как можно скорее посетить" страну

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах в Аргентине и выразил надежду, что тот перенесет посольство латиноамериканской страны из Тель-Авива в Иерусалим.

"Поздравляем избранного президента Аргентины Хавьера Милея! Мы с нетерпением ждем совместной работы с вами для укрепления аргентино-израильских отношений. Приглашаю вас как можно скорее посетить Израиль: это поможет нашим странам продолжать диалог, а также открыть посольство Аргентины в Иерусалиме, столице Израиля", - написал Коэн на своей странице в соцсети X.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Хавьер Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины.