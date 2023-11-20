Правящая в Молдавии партия выиграла выборы только в трети населенных пунктах страны

Кандидаты от ПДС выиграли выборы мэров и глав сельских администраций в 291 из 895 населенных пунктов страны

КИШИНЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности (ПДС) смогла выиграть выборы в местные органы власти только в трети населенных пунктах республики. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии, которые были систематизированы аналитическим порталом Alegeri.

Так, по итогам голосования 5 и 19 ноября кандидаты от ПДС выиграли выборы мэров и глав сельских администраций в 291 (32,5%) из 895 населенных пунктов страны. На втором месте оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова (16%), в 12,9% населенных пунктов выиграли независимые кандидаты, за ними в списке расположилась Европейская социал-демократическая партия (бывшая Демократическая партия Молдовы) с результатом в 11,5%, Партия развития и объединения Молдовы (ПРОМ) - 5,3%, Либерал-демократическая партия Молдовы - 3,8%, "Возрождение" - 3%.

При этом представители ПДС смогли выиграть выборы мэров лишь в 2 из 11 административных центров страны - это города Калараш и Ниспорены. Пост мэра Кишинева сохраняет за собой действующий градоначальник Иван Чебан. Во втором по величине городе Бельцы победу одержал Александр Петков, представляющий "Нашу партию". Представители этой партии станут мэрами еще в двух административных центрах. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) выиграла выборы в трех административных центрах, еще в двух выиграли кандидаты от ПРОМ и "Лиги городов и сообществ", в остальных двух городах выборы выиграли независимые кандидаты.

Что касается распределения мест в районных советах страны, то ПДС получила 32,8%, ПСРМ - 23,5%, Европейская социал-демократическая партия - 8,1%, ПРОМ - 5,2%, Партия коммунистов Республики Молдова - 4,3%, "Наша партия" - 4%.

На досрочных парламентских выборах 2021 года ПДС получила 52,8%, что позволило ей самостоятельно сформировать правительство. Однако с лета 2022 года в республике проходят акции протеста оппозиции и профсоюзных организаций. Власть критикуют за ошибки во внутренней политике, стремительный рост цен, а также обвиняют в чрезмерном вовлечении в кризис на Украине, конфронтацию с Россией и увеличение военных расходов вместо решения социальных проблем. Самым активным организатором протестов выступает оппозиционер Илан Шор. Его сторонники были отстранены от участия в прошедших выборах, так учрежденную им партию "Шор" ранее обвинили в угрозе национальной безопасности и признали незаконной. В канун дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям также отстранила от выборов всех кандидатов от партии "Шанс", которую стал поддерживать Шор.

Как отметили эксперты, прошедшая избирательная кампания характеризовалась жесткими методами борьбы власти с оппозицией. В стране было запрещено вещание почти всех телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, заблокированы десятки информационных сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей ПСРМ, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и других. Действия властей подвергли критике присутствующие на выборах наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.