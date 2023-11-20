20 ноября, 11:26

В Германии назвали неприемлемым выступление талиба на религиозном мероприятии в Кёльне

Представитель МИД ФРГ сообщил, что внешнеполитическому ведомству не сообщали о его участии и не выдавали ему визу

БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Германии считают неприемлемым участие представителя радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) в религиозном мероприятии в городе Кёльне (земля Северный Рейн - Вестфалия).

"Выступление представителя талибов в Кёльне совершенно неприемлемо и его следует решительно осудить", - заявила на брифинге представитель МВД ФРГ. "Никто не может в Германии предлагать сцену радикальным исламистам. "Талибан" несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, - сказала она. - В связи с этим функционерам "Талибан" совершенно нечего делать в Германии". По ее словам, компетентные органы ФРГ проверяют, как талиб смог принять участие в мероприятии.

"Мы самым решительным образом осуждаем выступление этого функционера", - сказал в свою очередь представитель МИД Германии, указав на то, что внешнеполитическому ведомству не сообщали о его участии в мероприятии и власти ФРГ не выдавали ему визу. По данным германской стороны, мужчина получил визу Нидерландов в посольстве этой страны в Тегеране и по ней въехал в ЕС. В МИД ФРГ напомнили, что Берлин политически не признает "фактический режим в Кабуле".

Как ранее сообщила газета Bild, мероприятие, о котором публично не объявлялось, состоялось 16 ноября вечером в одной из мечетей Кёльна. Перед собравшимися там выходцами из Афганистана выступил "высокопоставленный чиновник" из управления по контролю за продуктами и лекарствами, отмечает издание. По версии Bild, он "распространял пропаганду" и собирал пожертвования для талибов. 

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