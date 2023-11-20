В Раде заявили, что выполнить требования на пути к членству в ЕС "фантастически непросто"

Первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко признал, что законы Украины о нацменьшинствах, языке и образовании не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Выполнение условий Евросоюза на пути Киева к членству в сообществе будет "фантастически непростым" для украинского парламента. Об этом заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко, признав, что законы Украины о нацменьшинствах, языке и образовании не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии.

"Сейчас 100% того, что Еврокомиссия добавила, - это голосование Верховной рады, каждый пункт - это голосование в Верховной раде. И это все фантастически непростые вещи", - сказал он в интервью изданию "Лига.нет".

Корниенко добавил, что основными проблемами станут принятие закона о лоббировании и обеспечение прав национальных меньшинств. "Будут дискуссии о лоббизме и теме национальных меньшинств <...>. Вопрос образования чувствительный, и тут нужно искать решение, потому что наша законодательная рамка относительно образования - это и закон об образовании, и закон о нацменьшинствах, и закон о языке - действительно не отвечает решениям Венецианской комиссии. Это нужно признавать честно", - заявил он.

По его словам, тема нацменьшинств может быть политизирована, однако Украина должна искать компромиссы. "Сейчас правительство анализирует законодательство Румынии и Венгрии, смотрит, как у них, чтобы был зеркальный подход. Но надо понимать, что у них по некоторым позициям свободнее, чем у нас. У них реализованы политические права национальных меньшинств, все они есть в парламенте", - добавил Корниенко.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что организация рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. При этом рекомендация начать переговоры сопровождалась указанием, что Украина должна выполнить несколько условий, в частности увеличить штат Национального антикоррупционного бюро, внести изменения в закон о декларировании имущества, принять закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами и выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно положения национальных меньшинств. На уточняющий вопрос, есть ли вероятность, что вступление Украины произойдет хотя бы к 2030 году, глава Еврокомиссии ответила, что этот процесс "не зафиксирован в датах".

Закон о нацменьшинствах

Притеснение прав национальных меньшинств Украины, в том числе права на использование в общественной жизни родного языка, не раз становилось предметом критики со стороны других стран. В частности, Россия, Венгрия и Румыния неоднократно обращали внимание мирового сообщества на дискриминационную политику Киева и требовали от украинских властей соблюдать права нацменьшинств.

В конце 2022 года Верховная рада приняла закон о национальных меньшинствах. Он "гарантирует представителям нацменьшинств" некоторые права и свободы, в том числе на использование своего языка, но "в пределах, не противоречащих закону". Тогда эксперты Венецианской комиссии, консультативного органа при Совете Европы, после совместного обращения Венгрии и Румынии пришли к выводу, что положения этого документа, а также украинских законов об образовании, языке и меньшинствах противоречат международным соглашениям в области прав человека и не соответствуют европейским нормам и ценностям. Позже Верховная рада приняла поправки в закон, однако это не решило проблему. Власти Венгрии отмечают, что не поддержат стремление Украины присоединиться к Евросоюзу до тех пор, пока права венгерского меньшинства не будут восстановлены. Как указал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, положение венгерской общины в Закарпатье "постоянно ухудшается", поскольку украинские власти все время вводят новые ограничения.

При этом нормы украинского закона о нацменьшинствах не будут распространяться на русских. В документе прописан запрет "популяризации и пропаганды" России. В июле 2021 года Конституционный суд Украины вынес решение о том, что русских как отдельной национальной группы на Украине не существует. По постановлению суда "русскоязычные граждане Украины не представляют цельной социальной единицы как группа, имеющая право на юридическую защиту, как этническая или языковая единица, зато являются политическим конструктом".

После рекомендации Еврокомиссии начать переговоры с Украиной в Киеве заговорили о готовности пойти на уступки в вопросе нацменьшинств, при этом власти продолжают отрицать наличие "русскоязычного меньшинства" в стране.