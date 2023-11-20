Guardian: в Киеве видят охлаждение отношений с незападными странами из-за позиции по Газе

По данным газеты, в вопросе ближневосточного конфликта Киев решил следовать позиции Вашингтона

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Решение украинского президента Владимира Зеленского следовать произраильской позиции в отношении конфликта вокруг сектора Газа привело к охлаждению отношений Украины с незападными странами, в частности ближневосточными. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка.

Он признал охлаждение между Украиной и многими незападными государствами в связи с тем, что в вопросе о конфликте в Газе Киев решил следовать позиции Вашингтона. "Это затруднило усилия по расширению коалиции в поддержку Украины в борьбе с Россией", - цитирует издание Подоляка.

The Guardian отмечает, что расширение связей со странами Ближнего Востока с целью поиска поддержки Украины было одной из задач, возложенных на нового министра обороны Рустема Умерова, который был назначен на этот пост в начале сентября.

Американская газетаThe Wall Street Journal сообщила в начале ноября со ссылкой на западных дипломатов, что события вокруг сектора Газа вызвали противоречия в отношениях Запада с арабскими странами и другими ведущими развивающимися государствами, которые Украина хотела привлечь на свою сторону. Из-за этого, по данным издания, может не состояться международный саммит, который Киев рассчитывал провести до конца 2023 года для обсуждения украинских предложений по урегулированию конфликта.