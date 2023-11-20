20 ноября, 12:18

Guardian: в Киеве видят охлаждение отношений с незападными странами из-за позиции по Газе

По данным газеты, в вопросе ближневосточного конфликта Киев решил следовать позиции Вашингтона

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Решение украинского президента Владимира Зеленского следовать произраильской позиции в отношении конфликта вокруг сектора Газа привело к охлаждению отношений Украины с незападными странами, в частности ближневосточными. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

Он признал охлаждение между Украиной и многими незападными государствами в связи с тем, что в вопросе о конфликте в Газе Киев решил следовать позиции Вашингтона. "Это затруднило усилия по расширению коалиции в поддержку Украины в борьбе с Россией", - цитирует издание Подоляка.

The Guardian отмечает, что расширение связей со странами Ближнего Востока с целью поиска поддержки Украины было одной из задач, возложенных на нового министра обороны Рустема Умерова, который был назначен на этот пост в начале сентября.

Американская газетаThe Wall Street Journal сообщила в начале ноября со ссылкой на западных дипломатов, что события вокруг сектора Газа вызвали противоречия в отношениях Запада с арабскими странами и другими ведущими развивающимися государствами, которые Украина хотела привлечь на свою сторону. Из-за этого, по данным издания, может не состояться международный саммит, который Киев рассчитывал провести до конца 2023 года для обсуждения украинских предложений по урегулированию конфликта. 

Теги:
УкраинаСШАПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация