20 ноября, 12:06

В Польше сообщили, что состав кабинета Моравецкого будет известен 24-27 ноября

Пресс-секретарь действующего кабинета министров Петр Мюллер отметил, что в новом кабинете число министров сократится

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Состав нового правительства Польши, сформированного бывшим премьер-министром Матеушем Моравецким, станет известен 24 или 27 ноября. Об этом в интервью радиостанции Polskie Radio сообщил пресс-секретарь действующего кабинета министров Петр Мюллер.

"Полагаю, что это произойдет в конце этой недели или в начале будущей. В пятницу или наверняка в будущий понедельник", - сказал он.

По словам Мюллера, в новом кабинете число министров сократится. "Большая часть министров будет заменена, и определенно их станет меньше", - заявил он.

Представитель кабмина добавил, что в настоящее время "заканчиваются последние переговоры с кандидатами на министерские посты".

13 ноября президент Польши Анджей Дуда поручил Моравецкому сформировать новое правительство. По словам Моравецкого, для этого ему потребуется семь-восемь дней. После этого состав нового кабинета должен получить вотум доверия в Сейме (нижней палате парламента).

По мнению наблюдателей, шансы на это кране невелики, поскольку большинство депутатов Сейма являются представителями оппозиционных партий. Оппозиция уже заключила коалиционное соглашение и настаивает на собственном праве формировать новое правительство. 

Теги:
ПольшаМоравецкий, Матеуш
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