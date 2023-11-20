20 ноября, 12:15

В Венгрии заявили, что большинство европейцев не хотят войны с Россией

Политический советник премьер-министра Балаж Орбан также подчеркнула, что во многих странах Европы положительно воспримут заключение мира между РФ и Украиной

БУДАПЕШТ, 20 ноября. /ТАСС/. Большинство европейцев разделяют позицию Венгрии в отношении конфликта на Украине, потому что хотят мира в этой стране и не хотят войны с Россией. Такое мнение выразил политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.

Он считает, что в "больших вопросах", которые волнуют всех европейцев, венгерская позиция совпадает с позицией большинства граждан других стран Европы.

"В конце концов, если людей спросить, хотят ли они воевать с Россией, то они однозначно ответят "нет". Вы хотите, чтобы Россия и Украина заключили мир? На этот вопрос в большинстве стран ответ будет положительный", - сказал Орбан.

По его мнению, большинство европейцев разделяют также позицию Венгрии по таким вопросам, как сохранение национального суверенитета и борьба с нелегальной миграцией. Из этого можно сделать вывод, что "на данный момент Венгрия является голосом европейского народа", заявил политический советник премьера.

Он выразил уверенность в том, что такая позиция укрепится в Европе по итогам выборов в Европарламент, запланированных в июне 2024 года. "Это подтверждается исследованиями, которые основаны на оценках по специальной методике, во всех европейских странах", - сообщил Балаж Орбан. 

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Венгрия
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