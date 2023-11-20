20 ноября, 12:12

На Украине уволенного главу Госспецсвязи и его заместителя обвинили в растрате

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предъявили обвинение в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн гривен, сообщили в САП страны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Руководителю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь) Юрию Щиголю, об отставке которого стало известно 20 ноября, и его заместителю предъявлены обвинения в растрате госсредств в составе организованной группы.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предъявили обвинение в завладении государственными средствами на сумму более 62 млн гривен [$1,7 млн по нынешнему курсу Нацбанка Украины] председателю Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, его заместителю и другим должностным лицам", - сообщается в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

Фамилии обвиняемых не называются, однако 20 ноября кабмин Украины отправил в отставку главу Госспецсвязи Щиголя и одного из его заместителей Виктора Жору, который курировал вопросы цифровизации.

В САП сообщили, что всего в состав раскрытой группы входили шесть человек. По данным следствия, в 2021-2022 годах руководитель и должностные лица Госспецсвязи закупали программное обеспечение для нужд ведомства по завышенным ценам. Их действия были квалифицированы как присвоение и растрата средств группой лиц в крупном размере с использованием служебного положения.

Об отставке Щиголя, который возглавлял ведомство с 2020 года, и Жоры сообщил ранее представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Временно исполнять обязанности председателя Госспецсвязи будет бывший первый заместитель руководителя Дмитрий Маковский. 

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