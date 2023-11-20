Си Цзиньпин и Макрон выступили за принцип "два государства для двух народов"

Как сообщил МИД Китая, лидеры двух стран договорились поддерживать контакты для координации позиций по региональным и международным вопросам

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора выступили в поддержку принципа "два государства для двух народов" как основного пути к урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщил МИД КНР.

"Главы двух государств обменялись мнениями по палестино-израильскому конфликту и признали, что необходимо избежать дальнейшего ухудшения ситуации, <...> что урегулирование на основе проекта "два государства для двух народов" - основной путь, который позволит вырваться из замкнутого круга", - говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил МИД Китая, лидеры двух стран указали на недопустимость ухудшения гуманитарной ситуации в Палестине и договорились поддерживать контакты для координации позиций по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Си Цзиньпин и Макрон также условились "вносить вклад в защиту глобального мира и стабильности".