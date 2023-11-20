20 ноября, 12:31
Палестино-израильский конфликт

Си Цзиньпин и Макрон выступили за принцип "два государства для двух народов"

Как сообщил МИД Китая, лидеры двух стран договорились поддерживать контакты для координации позиций по региональным и международным вопросам

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора выступили в поддержку принципа "два государства для двух народов" как основного пути к урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом сообщил МИД КНР.

Читайте также
Военная эскалация на Ближнем Востоке и попытки помочь населению Газы. Конфликт в Палестине

"Главы двух государств обменялись мнениями по палестино-израильскому конфликту и признали, что необходимо избежать дальнейшего ухудшения ситуации, <...> что урегулирование на основе проекта "два государства для двух народов" - основной путь, который позволит вырваться из замкнутого круга", - говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил МИД Китая, лидеры двух стран указали на недопустимость ухудшения гуманитарной ситуации в Палестине и договорились поддерживать контакты для координации позиций по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Си Цзиньпин и Макрон также условились "вносить вклад в защиту глобального мира и стабильности". 

Теги:
ПалестинаКитайФранцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация