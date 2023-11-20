Король Иордании на встрече с Боррелем выступил за принятие мер по прекращению войны в Газе

Абдалла II подчеркнул, что нужно "интенсивно работать над снятием блокады с анклава"

БЕЙРУТ, 20 ноября. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II провел встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщило иорданское агентство Petra.

По его сведениям, в ходе встречи монарх подчеркнул необходимость "интенсивно работать над прекращением военных действий, [развязанных против] сектора Газа, снятием блокады с анклава, а также оказанием давления с целью обеспечения доставки в сектор продовольствия, медикаментов, воды и топлива".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, которое сопровождалось убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.