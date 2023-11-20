В Греции заявили, что не уступят Турции своих суверенных прав в Эгейском море

Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис отметил, что суверенные права "не подлежат переговорам, тут изменений никаких нет"

АФИНЫ, 20 ноября. /ТАСС/. Греция не уступит Турции своих суверенных прав в Эгейском море в ходе диалога на высшем уровне с соседней страной. Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

Его попросили прокомментировать высказывания главкома ВМС Турции Эрджумента Татлыоглу, в которых он поставил под сомнение суверенитет Греции над ее островами в Эгейском море незадолго до прибытия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Афины на заседание Высшего совета сотрудничества двух стран 7 декабря. "Греция сейчас сильнее, чем когда-либо как в дипломатическом отношении, так и в военном, она хочет защитить и закрепить этот процесс диалога, важной частью которого будет предстоящий визит президента Турции. При этом Греция приступает к этому диалогу без малейшего намерения уступить какие-либо наши суверенные права", - сказал Маринакис. По его словам, суверенные права "не подлежат переговорам, тут изменений никаких нет".

Как сообщает газета Nea, главком ВМС Турции заявил, что у Греции есть острова с демилитаризованным статусом. "23 из этих островов демилитаризованы, но на 19 из них есть армия", - сказал Татлыоглу. При этом он утверждал, что Греция пытается доказать принадлежность ей островов с помощью Евросоюза.

7 декабря в Афинах пройдет пятое заседание Высшего совета сотрудничества Греции и Турции под председательством греческого премьера Кириакоса Мицотакиса и Эрдогана с участием многих членов кабинетов министров двух стран. Ожидается, что стороны сосредоточатся на обсуждении тем позитивной повестки сотрудничества, таких как предпринимательство, туризм, транспорт, энергетика, наука, технологии, сельское хозяйство, окружающая среда, социальное обеспечение и здравоохранение, молодежь, образование и спорт, обходя острые спорные вопросы.

Турция неоднократно высказывала обеспокоенность по поводу вооружений Греции на островах, находящихся поблизости от турецкого побережья. Анкара утверждает, что острова в Эгейском море "оккупированы греками", а "они [турки] могут внезапно прийти ночью [и вторгнуться] на эти острова". В ответ МИД Греции подчеркивал, что о демилитаризации ее островов не может быть речи, так как напротив них дислоцированы "самый большой в Европе десантный флот и целая турецкая армия". В последние месяцы между странами сформировалась политическая атмосфера, которая позволила им начать делать шаги к сближению в контексте укрепления доверия и формирования позитивной повестки.