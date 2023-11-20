Спикер Рады заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены

Руслан Стефанчук считает, что "никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что власти страны не признают существования русского национального меньшинства и права русских на Украине должны быть ущемлены. При этом председатель Верховной рады сообщил, что такая позиция Киева нашла понимание у Европейской комиссии и Венецианской комиссии.

"Мы исходим из того, что этот законопроект (о нацменьшинствах - прим. ТАСС) вообще не расширяется на национальные меньшинства, которые представляют страну, которая признана агрессором", - сказал Стефанчук в эфире украинского телемарафона.

"Я очень благодарен и Венецианской комиссии, и Европейской комиссии за то, что они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть, опять-таки, принцип взаимного уважения. Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот, осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть", - добавил он.