20 ноября, 12:36

Спикер Рады заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены

Руслан Стефанчук считает, что "никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что власти страны не признают существования русского национального меньшинства и права русских на Украине должны быть ущемлены. При этом председатель Верховной рады сообщил, что такая позиция Киева нашла понимание у Европейской комиссии и Венецианской комиссии.

"Мы исходим из того, что этот законопроект (о нацменьшинствах - прим. ТАСС) вообще не расширяется на национальные меньшинства, которые представляют страну, которая признана агрессором", - сказал Стефанчук в эфире украинского телемарафона.

"Я очень благодарен и Венецианской комиссии, и Европейской комиссии за то, что они прислушались к аргументам и подошли с пониманием к тому, что должен быть, опять-таки, принцип взаимного уважения. Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот, осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание. Поэтому никаких русских национальных меньшинств на Украине на данный момент нет и не может быть", - добавил он. 

Теги:
УкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация