Пашинян отметил важность решения Канады присоединиться к наблюдательной миссии ЕС

На встрече с канадской делегацией были затронуты "гуманитарные проблемы более 100 тыс. вынужденных переселенцев" в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с парламентской делегацией Канады подчеркнул важность решения этой страны присоединиться к наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Премьер-министр подчеркнул важность развития сотрудничества между Арменией и Канадой в различных направлениях и добавил, что двусторонние отношения в последнее время носят динамичный характер. Никол Пашинян подчеркнул поддержку Канады правительству Республики Армения в осуществлении демократических реформ. В то же время Никол Пашинян подчеркнул важность решения канадской стороны присоединиться к гражданской миссии Европейского союза в Армении", - отмечается в сообщении.

Как указывается в релизе правительства, парламентская делегация Канады выразила обеспокоенность в связи с ситуацией "в результате проведенной Азербайджаном политики этнической чистки в Нагорном Карабахе". "В этом контексте были затронуты гуманитарные проблемы более 100 тыс. вынужденных переселенцев, а также шаги правительства Армении для их решения", - говорится в сообщении.

Гражданская миссия Евросоюза начала работать в Армении в феврале 2023 года. Ее наблюдатели патрулируют армянскую сторону на армяно-азербайджанской границе.