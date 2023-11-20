Глава представительства Тайваня в США стала кандидатом на пост замглавы острова

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня пройдут 13 января 2024 года

ГОНКОНГ, 20 ноября. /ТАСС/. Заместитель главы администрации Тайваня, фаворит на предстоящих выборах главы администрации острова от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ выбрал главу Тайбэйского экономического и культурного представительства в США (де-факто посольство острова) Сяо Мэйцинь в качестве кандидата на пост заместителя главы администрации Тайваня. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Для меня большая честь объявить, что я выбрал Сяо Мэйцинь - борца за демократию и одного из самых влиятельных послов Тайваня - в качестве своего напарника на выборах", - написал он.

В понедельник утром внешнеполитическое ведомство Тайваня сообщило, что Сяо Мэйцинь подала в отставку. "20 ноября представитель Тайваня в США Сяо Мэйцинь доложила главе внешнеполитического ведомства острова Джозефу У (китайское имя - У Чжаосе - прим. ТАСС) о делах и официально подала в отставку, отказавшись от своей должности представителя в Соединенных Штатах", - сказано в документе. В нем отмечается, что внешнеполитическое ведомство Тайваня рассмотрит вопрос в соответствии с регламентом. Ожидается, что все процедуры будут завершены в течение нескольких дней.

Позже в понедельник на пресс-конференции Сяо Мэйцинь заявила, что приняла предложение Лай Циндэ стать кандидатом на пост замглавы администрации острова.

Сяо Мэйцинь занимала должность главы Тайбэйского экономического и культурного представительства в США с июня 2020 года. В апреле этого года канцелярия Центрального комитета Коммунистической партии Китая по делам Тайваня ввела против нее санкции в связи с ее "сепаратисткой позицией" по тайваньскому вопросу. Сяо Мэйцинь, а также членам ее семьи запрещено посещать материковый Китай, а также специальные административные районы КНР Гонконг и Макао.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (парламент) пройдут 13 января 2024 года. Фаворитом считается представитель правящей Демократической прогрессивной партии, действующий замглавы администрации Лай Циндэ. Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, его кандидатуру поддерживают 29,7% респондентов. Второе место по популярности занимает председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (25,6%). Третьим идет кандидат выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи (21,1%). Кроме того, в качестве независимого кандидата свою кандидатуру выдвинул основатель компании Foxconn, миллиардер Терри Гоу.

Две главные оппозиционные партии Тайваня - Гоминьдан и Тайваньская народная партия - на протяжении нескольких недель ведут переговоры о выдвижении единого кандидата. Они осложняются тем, что глава Тайваньской народной партии лидирует по опросам, однако на ее представителей приходится лишь пять мест в Законодательном юане. В то же время партия Гоминьдан контролирует 38 из 113 парламентских кресел, а также 14 из 22 постов мэров и глав уездов Тайваня. Правящая политическая платформа - Демократическая прогрессивная партия - имеет большинство и контролирует 64 места в высшем законодательном органе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.