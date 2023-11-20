Лидеры стран БРИКС обсудят ситуацию в Газе на экстренной встрече 21 ноября

По данным пресс-службы лидера ЮАР Сирила Рамапосы, заявлено участие президента РФ Владимира Путина

ПРЕТОРИЯ, 20 ноября. /ТАСС/. Руководители стран БРИКС 21 ноября соберутся в формате видеоконференции на внеочередную встречу, которая будет посвящена ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, в секторе Газа. Как отмечает пресс-служба президента председательствующей в объединении Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы, заявлено участие президента РФ Владимира Путина.

"Лидеры стран БРИКС - Бразилии, России, Индии и Китая - соберутся [под председательством ЮАР] на внеочередную встречу в виртуальном формате, пригласив лидеров [новых стран] БРИКС - Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении пресс-службы президента ЮАР.

После вступительного слова Рамапосы представители членов БРИКС и приглашенных государств "сделают заявления от лица своих стран насчет текущего гуманитарного кризиса в Газе завтра, 21 ноября". Во встрече примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш. Планируется, что участники мероприятия примут совместное заявление.