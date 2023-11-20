20 ноября, 13:15

Си Цзиньпин посоветовал Макрону направлять французские инвестиции в Китай

По словам председателя КНР, Пекин надеется, что Париж тоже будет создавать "справедливую и недискриминирующую атмосферу" для компаний Китая

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном посоветовал французским компаниям активно инвестировать в проекты на территории Китая. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

"Рад наблюдать за тем, как на рынок нашей страны поступает все больше товаров из Франции. Мы приветствуем инвестиции [как можно] большего количества французских предприятий в Китае", - приводит слова Си Цзиньпина сайт МИД КНР.

Как уточнил китайский лидер, Пекин надеется, что Париж тоже будет создавать "справедливую и недискриминирующую атмосферу" для компаний Китая. Он также указал на необходимость укрепления сотрудничества между двумя государствами на площадке ООН и за счет других многосторонних механизмов.

"В этом году исполняется 20 лет с момента установления всеобъемлющего стратегического партнерства между КНР и Евросоюзом. В условиях, когда мир сталкивается с переменами и беспорядками, Китай и ЕС должны твердо придерживаться взаимовыгодного партнерского сотрудничества, - добавил Си Цзиньпин. - Надеюсь, Франция будет играть конструктивную роль в позитивном развитии китайско-европейских отношений".

Председатель КНР напомнил, что в апреле Макрон совершил успешный визит в Китай, после которого страны возобновили динамичное взаимодействие по всем направлениям. "В 2024 году исполняется 60 лет с установления дипотношений между нашими государствами. Обе стороны должны поддержать историческую эстафету, придерживаться первоначального духа в дипломатии", - подчеркнул он.

Си Цзиньпин отметил, что китайская сторона заинтересована в укреплении связей с Францией в области образования, культуры, науки и техники. Он также указал на необходимость усиления дружественных межличностных контактов. 

Теги:
КитайФранцияСи ЦзиньпинМакрон, Эмманюэль
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