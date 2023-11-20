20 ноября, 13:07

В Раде признали, что из-за полной финансовой зависимости голосуют в угоду Западу

Первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко отметил, что Верховная рада не может проголосовать за несогласованные с западными партнерами решения, так как страна уже два года живет за их счет

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Верховная рада не может проголосовать за решения, несогласованные с западными партнерами, так как Украина уже два года живет за их счет. Об этом заявил первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко.

"Кто-то считает, что сейчас можно попробовать схулиганить и проголосовать не за то, о чем договорились с партнерами. Так, кстати, считают очень много людей, которые не имеют прямых разговоров с партнерами. Те, кто имеют [такую возможность], вот я имею, за год у меня уже достаточно было разговоров со всеми, я уже давно понял, что это все история очень сомнительная. Ты можешь голосовать за что угодно, но все равно в результате ты будешь выполнять свои обязательства. Потому что тут очень важно, чтобы все поняли: они выполняют свои обязательства, €75 млрд, извините, они не взялись из ниоткуда. Мы живем два года за их счет", - сказал Корниенко в интервью изданию "Лига.нет".

По его словам, западные партнеры не требуют от Рады "фантастических подвигов" в количестве принятых законопроектов. Корниенко указал, что в случае принятия решений вразрез с видением партнеров Рада все равно вынуждена будет исправить такие "ошибки". "От нас требуется сейчас партнерами голосовать за пять законов, но очень важно, что требуют их принимать так, как мы договорились с партнерами, потому что сейчас у нас половина того, что мы делаем, - мы выполняем домашнюю работу, мы исправляем ошибки", - рассказал он.

Ранее бывший украинский премьер-министр Николай Азаров уже отмечал, что Украина "кормится с руки стран НАТО" и перестанет существовать как государство без западного кредитования. Со своей стороны министр финансов страны Сергей Марченко заявлял, что Киев не сможет перекрыть потребность в финансировании со стороны западных партнеров никакими внутренними мерами, такое положение будет сохраняться годами. 

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