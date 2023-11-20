20 ноября, 13:13

Премьер Финляндии посетит КПП "Вартиус" на границе с РФ

Петтери Орпо планирует встретиться с представителями СМИ

СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо посетит КПП "Вартиус" на границе с РФ в понедельник, 20 ноября. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

По его информации, он там встретится с представителями СМИ. Встреча пройдет примерно с 16:30 до 16:45 по местному времени (с 17:30 до 17:45 мск).

Пока на границе Финляндии и РФ остаются открытыми погранпункты "Вартиус", "Салла", "Куусамо" и "Рая-Йоосеппи". КПП "Вартиус" был закрыт в 18:00 (19:00 мск) 18 ноября и вновь открыт в 08:00 (09:00 мск) 19 ноября. 19 ноября Вооруженные силы Финляндии прибыли на КПП "Вартиус" для оказания помощи пограничникам, возводящим там временный барьер.

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматре" и "Ниирале". Так, по словам Орпо, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, решение действует до 18 февраля 2024 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.

Как сообщила газета Iltalehti со ссылкой на источники, власти Финляндии планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду. 

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