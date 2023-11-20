20 ноября, 13:20

Узбекистан и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере транспорта

Документ предполагает установление сотрудничества в области обмена опытом правоприменительной практики, информацией о нарушениях безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также цифровизации и внедрения современных технологий

ТАШКЕНТ, 20 ноября. /ТАСС/. Меморандум о взаимопонимании подписали органы Узбекистана и России по надзору в сфере транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Узбекистана.

"Между Федеральной службой России по надзору в сфере транспорта и Инспекцией по надзору в сфере транспорта при Министерстве транспорта Республики Узбекистан подписан Меморандум о развитии сотрудничества в области автомобильного транспорта, дорожного хозяйства и железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны в рамках подписанного документа намерены установить сотрудничество в области обмена опытом правоприменительной практики, информацией о нарушениях безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также цифровизации и внедрения современных технологий.

Сообщается также, что меморандум подписали начальник Инспекции по надзору в сфере транспорта Жамшид Каримов и глава Ространснадзора Виктор Басаргин. 

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