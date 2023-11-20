20 ноября, 13:31

Президент Финляндии призвал НАТО больше работать над защитой подводной инфраструктуры

Саули Ниинистё отметил, что странам альянса "надо найти способы улучшить контроль критических подводных связей, включая трубопроводы и кабели"

СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Странам Североатлантического альянса необходимо больше работать над защитой подводной инфраструктуры НАТО. С таким утверждением президент Финляндии Саули Ниинистё выступил на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой во время визита в Варшаву.

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"Я также обменялся несколькими словами с президентом о тех проблемах, которые у нас были в подводной сфере. Что касается извлеченных нами из этого уроков - вне зависимости от того, были [трубопровод и кабели в Балтийском море повреждены] умышленно или нет, - нам необходимо больше следить за нашей подводной инфраструктурой, нашими подводными связями. И это та область, в которой деятельность специализированных подразделений НАТО очень важна", - указал глава Финляндии. Трансляцию вел финский телерадиоканал Yle.

По его словам, странам альянса "надо найти способы улучшить контроль критических подводных связей, включая трубопроводы и кабели". "Даже если мы понимаем, что невозможно следить за каждым километром, тем не менее вместе мы можем усовершенствовать работу в этой сфере", - заключил Ниинистё.

Ранее заместитель командующего объединенными войсками альянса в Норфолке (штат Вирджиния) Тим Генри сообщил порталу Defense One, что НАТО усиливает наблюдение за состоянием подводной инфраструктуры стран организации в связи с повреждениями трубопровода и телекоммуникационных кабелей в Балтийском море в октябре.

О повреждении трубопровода и кабелей

Работа подводного газопровода Balticconnector была приостановлена в связи с подозрением на утечку. Власти Финляндии сообщили на пресс-конференции 10 октября, что повреждение, обнаруженное рано утром 9 октября, вероятно, стало результатом внешнего воздействия. Также была нарушена работа подводного кабеля связи, который пролегает неподалеку от газопровода. Его повреждение обнаружили примерно в то же время, что и утечку на Balticconnector.

17 октября министр по делам гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, проходящего между Эстонией и Швецией. Позднее телеканал SVT со ссылкой на данные эстонской полиции сообщил, что оно имеет механическую природу. По предварительной оценке, разрыв связан с повреждениями Balticconnector и оптико-волоконного кабеля между Финляндией и Эстонией. На этом основании делается вывод об одинаковом характере всех повреждений. 

Теги:
Ниинистё, СаулиФинляндия
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