На Украине могут истечь сроки давности по 60 делам "майдана"

Речь идет о делах по тяжким преступлениям, где установлены лица, сообщил глава департамента офиса генпрокурора, занимающегося расследованием уголовных дел о событиях в центре Киева в 2013-2014 годах, Алексей Донской

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сроки давности могут истечь почти по 60 делам, связанным с событиями на киевском "майдане", до вынесения приговора в судах. Об этом сообщил глава департамента офиса генпрокурора Украины, занимающегося расследованием уголовных дел о событиях в центре Киева в 2013-2014 годах, Алексей Донской.

"Речь идет о делах по тяжким преступлениям, где установлены лица, где дела в течение длительного времени рассматриваются в судах. Таких дел (по которым истекают сроки давности - прим. ТАСС) около 60-ти", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

По словам представителя офиса генпрокурора, подобное не коснется лиц, скрывающихся от следствия, а также дел, за которые предусмотрены наказания в виде пожизненного лишения свободы. Всего в судах рассматривается 150 дел в отношении порядка 300 человек, из них 70 дел находятся на стадии досудебного следствия, уточнил Донской. В текущем году офис генпрокурора рассчитывает направить в суд уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и других высших руководителей страны, насчитывающее более 1,8 тыс. томов, информировал он.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в центре Киева начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили несколько административных зданий на западе страны, а в центре Киева возвели палаточный городок и создали вооруженные отряды, вступившие в открытое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных лиц на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стало более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения милиции "Беркут".

Генпрокуратура Украины в связи с расстрелом 20 февраля 2014 года возбудила дела "о массовом убийстве мирных граждан" против Януковича и бойцов спецподразделения милиции "Беркут". Однако сам бывший президент и его адвокаты заявили, что это дело является политическим заказом с целью скрыть истинных виновников преступления, что защита располагает некоторыми материалами, доказывающими причастность к организации расстрелов на "майдане" тех, кто пришел к власти в итоге госпереворота 2014 года. До настоящего времени "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым, в гибели людей обвиняются исключительно силовики. При этом, как отмечают украинские СМИ, по факту гибели сотрудников правоохранительных органов к ответственности так никто и не привлекался, в суд дела не передавались, доступ к материалам следствия ограничен.