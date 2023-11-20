20 ноября, 13:32

Финляндия намерена продолжать помогать Украине

Как заявил президент республики Саули Ниинистё, страна также будет следить за ситуацией на границе

СТОКГОЛЬМ, 20 ноября. /ТАСС/. Финляндия по-прежнему намерена продолжать оказывать военную поддержку Украине, несмотря на ситуацию на границе с мигрантами. Об этом заявил президент республики Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве. Трансляцию вел телерадиоканал Yle.

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Как напомнил Ниинистё, власти Финляндии на минувшей неделе сообщили, что намерены передать Киеву 20-й пакет военной помощи примерно на €100 млн. "У меня нет никаких оснований полагать, что мы не будем продолжать в том же духе. Конечно, нам следует следить за [ситуацией на границе]. У нас действительно протяженная граница, защиту которой мы должны поддерживать в хорошем состоянии. Но у нас остается возможность продолжать помогать Украине, и мы будем продолжать это делать", - сказал президент.

Лидер Финляндии добавил, что во время встреч с коллегами из других европейских стран "не заметил, чтобы кто-нибудь выступал за сокращение уровня поддержки Украины". "Я уверен, что Европа будет оказывать постоянную поддержку и Финляндия тоже", - добавил он.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен ранее сообщил, что общая стоимость 20 пакетов помощи Украине, в которые входят вооружения и техника, составляет €1,5 млрд.

Ситуация на границе с РФ

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе: "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматре" и "Ниирале". Так, по словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, решение действует до 18 февраля 2024 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии части погранпереходов на границе с Россией создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате. 

Теги:
Ниинистё, СаулиУкраинаФинляндия
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