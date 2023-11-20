Турция планирует развернуть полевой госпиталь в Газе

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что его страна обсудила эти планы с главами Минздрава Израиля и Египта

СТАМБУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Турция в ближайшее время планирует развернуть полевой госпиталь в безопасном районе Газы и обсудила эти планы с главами Минздрава Израиля и Египта. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Мы планируем в ближайшее время развернуть полевой госпиталь в Газе, в одном из безопасных районов. Мы обсудили этот вопрос с министрами здравоохранения Израиля и Египта. Они сообщили, что открыты к взаимодействию и позитивно отреагировали на предложенное нами место для развертывания госпиталя", - сказал турецкий министр.

Коджа также сообщил, что к настоящему времени из Газы в Турцию доставлены 150 человек, из них 88 - на лечение. Состояние восьми из них тяжелое. В ближайшие дни ожидается прибытие новой группы больных.