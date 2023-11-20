20 ноября, 13:52

Милей считает, что у Аргентины не должно быть государственных СМИ

Избранный аргентинский лидер сообщил о планах продать в частные руки новостное агентство Telam, телеканал TV P blica и радиостанцию Radio Nacional

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей сообщил, что намерен продать в частные руки новостное агентство Telam, телеканал TV P blica и радиостанцию Radio Nacional, принадлежащие государству.

"Я не поддерживаю использование скрытого министерства пропаганды. Они [СМИ] должны быть приватизированы. Все, что может быть в руках частного бизнеса, должно быть приватизировано", - сказал он в эфире радиостанции Mitre.

Милей также обвинил TV Publica в том, что большую часть времени на телеканале об его альянсе "Свобода наступает" говорили "негатив и ложь".

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Милей, экономист по образованию, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь. По мнению политика, для решения проблемы инфляции в стране, которая в 2023 году превысит 140%, необходимо ликвидировать центробанк и лишить государство возможности печатать деньги при нехватке бюджетных средств. Милей также планирует серьезно урезать государственные расходы и продать в частные руки государственные компании, в том числе нефтегазовую YPF и крупнейшего авиаперевозчика Aerolineas Argentinas. 

Теги:
Аргентина
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