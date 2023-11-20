МО КНР назвало необоснованными обвинения в опасных действиях против водолазов Австралии

Официальный представитель ведомства У Цянь уточнил, что на днях австралийский фрегат Toowoomba находился поблизости от вод Китая в Восточно-Китайском море

ПЕКИН, 20 ноября. /ТАСС/. Китай считает необоснованными обвинения Австралии в том, что китайский корабль недавно совершил "небезопасные" действия в отношении австралийских водолазов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

"Утверждения Австралии абсолютно не соответствуют действительности. Китай решительно против этого и уже сделал австралийской стороне серьезное представление", - говорится в заявлении, опубликованном на странице военного ведомства в социальной сети WeChat.

Официальный представитель уточнил, что на днях австралийский фрегат Toowoomba находился поблизости от вод КНР в Восточно-Китайском море. В связи с этим эсминец Ningbo ВМС Народно-освободительной армии Китая "на законных основаниях принял меры по отслеживанию и наблюдению за перемещением данного корабля".

У Цянь подчеркнул, что в ходе указанного инцидента Китай строго придерживался международных правил по предотвращению столкновений на море. Эсминец Ningbo, как отмечается, "держался от корабля Австралии на безопасном расстоянии и не предпринимал действий, которые бы могли повлиять на работу австралийских водолазов". Он добавил, что в этой акватории не проводилось границ, и потребовал от Канберры "уважать факты, прекратить выдвигать необдуманные и безответственные обвинения".

Официальный представитель также посоветовал австралийской стороне "предпринимать больше шагов для укрепления взаимного доверия".

На прошлой неделе власти Австралии обвинили Китай в "небезопасном и непрофессиональном поведении" на море после сближения кораблей двух стран и использования эсминцем КНР гидролокатора в отношении австралийских водолазов. Как отмечается, это произошло 14 ноября в международных водах исключительной экономической зоны Японии.