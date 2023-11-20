20 ноября, 14:01

Пашинян и замглавы МИД Британии обсудили урегулирование отношений Армении и Азербайджана

В пресс-службе кабмина Армении отметили, что стороны подчеркнули важность продолжения мирного процесса на основе принципов по итогам трехсторонних встреч в Брюсселе

ЕРЕВАН, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и замминистра иностранных дел Соединенного Королевства Лео Докерти обсудили процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Были затронуты вопросы, связанные с процессом урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Была подчеркнута важность продолжения мирного процесса на основе принципов, согласованных на состоявшихся в Брюсселе 14 мая и 15 июля 2023 года трехсторонних встречах", - говорится в сообщении.

В правительстве также проинформировали, что стороны обсудили гуманитарные проблемы более 100 тыс. беженцев из Нагорного Карабаха, а также шаги правительства Армении по их решению. "В этом контексте была подчеркнута важность гуманитарной поддержки международного сообщества населению Нагорного Карабаха", - указали в кабмине.

Премьер отметил, что отношения между Арменией и Великобританией носят активный характер и подчеркнул важность состоявшегося недавно первого заседания стратегического диалога Армения - Великобритания. Пашинян выразил уверенность, что армяно-британское сотрудничество имеет большой потенциал и взаимные визиты на высоком уровне будут способствовать его полной реализации.

14 ноября глава МИД Армении Арарат Мирзоян, заявил что республика намерена подписать с Великобританией соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. 13 ноября пресс-служба дипведомства сообщила об открытии посольства в Лондоне. 

Теги:
АзербайджанАрменияВеликобританияПашинян, Никол Воваевич
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