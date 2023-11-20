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Палестино-израильский конфликт

СМИ: больница Эль-Ариша приняла 16 новорожденных из сектора Газа

Глава Минздрава Египта Халед Абдель Гаффар прибыл в медицинское учреждение, чтобы лично проинспектировать прием пациентов

КАИР, 20 ноября. /ТАСС/. Первая группа из 16 недоношенных младенцев из осажденной больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа доставлена в больницу в городе Эль-Ариш. Как передает телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", глава Минздрава Египта Халед Абдель Гаффар прибыл в медицинское учреждение, чтобы лично проинспектировать прием пациентов.

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Телеканал Al Hadath со своей стороны сообщает, что трое младенцев все еще находятся в критическом состоянии и остаются в одной из больниц в секторе Газа, расположенной неподалеку от КПП "Рафах". Ранее "Аль-Кахира аль-Ихбария" информировал о прибытии на погранпереход между Египтом и палестинским анклавам группы из 28 новорожденных.

В воскресенье один из руководителей больницы Эль-Ариша Ахмед Махди сообщил корр. ТАСС, что в медицинском учреждении готовы 30 инкубаторов для новорожденных, а также больничные койки для детей старшего возраста. По его словам, больница сможет принять "около 50% несовершеннолетних пациентов из "Аш-Шифы", которых планируют эвакуировать.

12 ноября руководство больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа заявило, что медицинский комплекс окружен израильскими силами и возможности эвакуироваться из нее нет. Палестинские власти сообщили, что израильские беспилотники ведут интенсивный обстрел его внутренней территории. По данным Минздрава анклава, за это время по меньшей мере 170 человек погибли в медицинском учреждении. 

Теги:
ЕгипетПалестино-израильский конфликт
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