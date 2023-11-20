20 ноября, 14:05

Премьер Италии провела первый разговор с новоизбранным президентом Аргентины

Джорджа Мелони поздравила Хавьера Милея и напомнила о "глубоких исторических и культурных связах" двух стран

РИМ, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила с избранием на пост президента Аргентины Хавьера Милея. В ходе телефонного разговора глава итальянского правительства подчеркнула наличие "глубоких исторических и культурных связей с Аргентиной, в которой проживает самая большая за рубежом община итальянцев".

"Рим и Буэнос-Айрес разделяют общие ценности, которые определяют наши действия во внешней политике в нынешнем международном контексте", - сказала Мелони, сообщает ее пресс-служба.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Милей, экономист по образованию, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь. По мнению политика, для решения проблемы инфляции в стране, которая в этом году превысит 140%, необходимо ликвидировать центробанк и лишить государство возможности печатать деньги при нехватке бюджетных средств. Милей также планирует серьезно урезать государственные расходы.

Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Он считает Израиль и США приоритетными союзниками Аргентины. 

Теги:
АргентинаИталияМелони, Джорджа
© Информационное агентство ТАСС
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