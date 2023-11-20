Источник: отказ Израиля прекратить полеты ВВС над Газой задерживает сделку по заложникам

По данным собеседника агентства, в настоящий момент американская сторона передала в Доху предложение о прекращении полетов на шесть часов в один из дней перемирия, однако ХАМАС пока не дало своего согласия на такие условия

БЕЙРУТ, 20 ноября. /ТАСС/. Требование радикального движения ХАМАС обеспечить безопасные условия для осуществления сделки по обмену пленными наталкивается на возражения со стороны Израиля. Об этом сообщил ТАСС палестинский дипломатический источник в Бейруте, близкий к арабским посредникам, участвующим в переговорах в Дохе.

"Правительство [Биньямина] Нетаньяху не соглашается прекратить разведывательные полеты в небе над сектором Газа на пятидневный период, в течение которого будет осуществляться сделка", - уточнил собеседник. По его информации, в настоящий момент американская сторона передала в Доху предложение о прекращении полетов на шесть часов в один из дней перемирия. Однако ХАМАС пока не дало своего согласия на такие условия.

Как отметил источник, палестинские радикалы настаивают на этом пункте, поскольку опасаются, что противник выявит тайные места, где содержатся заложники, захваченные 7 октября в ходе операции боевиков ХАМАС и "Исламского джихада". По его словам, радикалы добиваются "прекращения всех военных действий на суше, море и в воздухе на период перемирия".

"Возражения вызывают сроки действия перемирия, Израиль считает достаточным трое суток, - рассказал источник. - Напротив, ХАМАС утверждает, что ему потребуется больше времени, поскольку из-за военной операции на территории палестинского анклава потеряна связь с группами боевиков, удерживающими пленников, и с ними еще предстоит вступить в контакты". В руководстве ХАМАС допускают, что некоторые из заложников могли погибнуть во время израильских бомбардировок.

По словам собеседника, другим пунктом разногласий является вопрос о распределении помощи. Так, ХАМАС настаивает на том, чтобы топливо, продовольствие и медикаменты поступили в большом количестве на север Газы, где остается 750 тыс. жителей, несмотря на проводимую там оккупационными силами сухопутную операцию.

"Для кабинета Нетаньяху это неприемлемо, израильтяне разрешают доставку топлива только в больницы и пекарни под контролем ооновских агентств, - указал он. - Что касается гуманитарных грузов, то их объемы для северных районов Газы израильтяне стремятся уменьшить до минимума". Всего, по данным источника, через КПП "Рафах" израильтяне соглашаются пропустить в палестинский анклав не более 1 тыс. грузовиков за пять дней.

Обмен пленных

Ранее израильская газета Yedioth Ahronoth сообщила о достигнутом прогрессе на переговорах по заложникам, а иорданская Al Ghad утверждала, что сделка может быть заключена в понедельник, 20 ноября. Однако эту информацию не подтвердили другие израильские и арабские издания.

По информации саудовской газеты Asharq al Awsat, катарские посредники, ведущие контакты с ХАМАС, сообщили, что радикалы готовы на первом этапе освободить группу из 52 женщин, детей, пожилых и больных людей в обмен на пятидневную паузу в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи и освобождение около 150 палестинских женщин и подростков из израильских тюрем. При этом движение выразило готовность увеличить число освобождаемых заложников из числа гражданских лиц, если ему удастся обнаружить их в секторе Газа во время перемирия.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся 239 человек. Большинство из них - граждане Израиля, в том числе некоторые с двойным гражданством. Около 35 человек - иностранцы, большинство из них - работавшие в стране граждане Таиланда.