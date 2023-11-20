Президента Эстонии призвали не дать правительству нарушать парламентский процесс

Председатель оппозиционной Центристской партии Михаил Кылварт попросил Алара Кариса дать оценку планам продвинуть принятие законопроектов без их обсуждения перед голосованием по вынесению вотума недоверия премьер-министру и его кабмину

ВИЛЬНЮС, 20 ноября. /ТАСС/. Председатель оппозиционной Центристской партии Михаил Кылварт попросил президента республики Алара Кариса дать оценку планам правительственной коалиции продвинуть принятие законопроектов без их обсуждения в парламенте перед голосованием по вынесению вотума недоверия премьер-министру и его кабмину.

"Я прошу Вас дать оценку действиям правительства и не допустить нейтрализации оппозиции как по существу, так и по форме. Я прошу вас затормозить разрушение основы Конституции, - заявил политик, слова которого привела газета Postimees. - Вместо парламентских дебатов, предусмотренных в Рийгикогу (эстонский парламент - прим. ТАСС), мы пришли к ситуации, когда правительство берет на себя работу над проектом и принятие решений о поправках, по сути, минуя Рийгикогу".

Как поясняет издание, 16 ноября премьер-министр республики Кая Каллас предложила увязать семь инициированных правительством законопроектов, находящихся на рассмотрении в парламенте, с вотумом доверия и обсудить их на пленарном заседании законодательного органа 21 и 22 ноября. По данным Postimees, если правительство связывает принятие законопроектов с вотумом доверия до второго чтения, оно берет на себя работу руководящей комиссии, а спикер парламента передает правительству все предлагаемые поправки к законопроекту. Если парламент не принимает законопроект, увязанный с вотумом доверия, то это приводит к отставке правительства, пояснила газета.

Лидер центристов, отмечает издание, выразил особое беспокойство по поводу судьбы предложений своей партии касательно процедуры подготовки госбюджета на 2024 год. По мнению Кылварта, коалиция собирается проигнорировать их только потому, что эти предложения поступили от оппозиции.

Ранее сообщалось, что Центристская партия Эстонии объявила о запуске кампании "Кая, уходи!". Ее представители организуют сбор подписей в поддержку отставки премьер-министра Каи Каллас в связи с недовольством политикой правящей коалиции.