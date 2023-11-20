20 ноября, 14:21

Зеленский внес в Раду предложение о санкциях против ВПК РФ и Белоруссии сроком на 50 лет

Ограничительные меры предполагают запрет на проведение торговых операций с товарами, которые в Киеве подпадают под закон о госконтроле международной передачи товаров военного и двойного назначения, с резидентами России и Белоруссии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес на утверждение парламента проект постановления о введении санкций против предприятий российского и белорусского ВПК. Об этом свидетельствуют данные картотеки законопроектов на сайте Верховной рады.

Согласно сведениям на сайте парламента, Зеленский 20 ноября подписал указ о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении России и Белоруссии в оборонно-промышленной сфере". Теперь этот документ должен поддержать парламент.

Как гласит текст решения СНБО, санкции должны быть введены сроком на 50 лет. Они предполагают запрет на проведение торговых операций с товарами, которые на Украине подпадают под закон о госконтроле международной передачи товаров военного и двойного назначения, с резидентами России и Белоруссии. Причем под запрет подпадают и сделки, заключенные с привлечением резидентов третьих стран.

Также будет запрещена передача резидентам РФ и Белоруссии технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Им предлагается запретить действия по получению охранных документов и другие мероприятия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности. Все экономические обязательства перед ними приостанавливаются.

В решении СНБО также указано, что следует прервать совместные проекты и промышленные программы в сфере безопасности и обороны с участием организаций, учредители которых - резиденты РФ или Белоруссии. Также предполагается запретить инвестиционное сотрудничество в сфере производства товаров военного и двойного назначения. 

Теги:
БелоруссияУкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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