Лукашенко подписал указ о проведении выборов в нижнюю палату парламента

Первый в истории Белоруссии единый день голосования пройдет 25 февраля 2024 года

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы о назначении на 25 февраля 2024 года выборов депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и местных советов. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Другим указом на 4 апреля 2024 года назначены выборы в Совет Республики Национального собрания. Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики местными советами депутатов, исполнительными и распорядительными органами должно состояться не позднее 21 марта 2024 года.

Центральной избирательной комиссии, государственным органам, иным организациям поручается принять меры по организации выборов, а правительству Белоруссии - обеспечить финансирование расходов на их подготовку и проведение за счет средств республиканского бюджета.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания и около 12,5 тыс. депутатов местных советов. Не позднее чем через 60 дней после единого дня голосования к работе должно приступить Всебелорусское народное собрание (ВНС), которое, согласно новой редакции Конституции Белоруссии, принятой в феврале 2022 года, является высшим представительным органом народовластия, определяющим стратегические направления развития общества и государства. ВНС общей предельной численностью 1 200 делегатов будет формироваться на паритетной основе. Часть собрания (до 440 человек) составят делегаты "по должности", в том числе члены обеих палат парламента. Местные советы депутатов будут представлены 350 делегатами от всех регионов страны, избираемых из числа депутатов областного, базового и первичного уровней. Гражданское общество в ВНС будет представлено не более чем 400 делегатами. Приступить к работе Всебелорусское народное собрание должно до мая 2024 года.