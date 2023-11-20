Баку обвинил Ереван в обучении гражданских лиц использованию дронов в военных целях

Руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что до сих пор обнаруживаются "склады и схроны с оружием"

БАКУ, 20 ноября. /ТАСС/. Армянские военные обучали гражданских лиц использованию дронов в военных целях, заявил руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.

"Вооруженные силы Армении проводили учения для гражданских лиц по использованию беспилотников, чтобы затем с помощью этих дронов можно было наносить удары по азербайджанской военной и гражданской инфраструктуре", - сказал он на пресс-брифинге.

По словам Эйвазова, процесс передачи оружия и боеприпасов в Карабахе продолжается. "Мы до сих пор обнаруживаем склады и схроны с оружием", - отметил он.

19 сентября 2023 года произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться.