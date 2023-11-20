Премьер Японии назвал неотложной задачей укрепление отношений с Центральной Азией

Фумио Кисида и киргизский лидер Садыр Жапаров обсудили возможности для стимулирования развития региона

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Укрепление отношений со странами Центральной Азии является неотложной задачей для Японии. Об этом сообщил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида по итогам переговоров в Токио с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

"Киргизия и другие страны Центральной Азии приобретают все большее геополитическое значение, и укрепление отношений с ними является неотложной задачей", - приводит слова главы правительства телеканал NHK.

Кисида и Жапаров рассмотрели возможности для стимулирования развития Центральной Азии, условившись продолжить сотрудничество Токио и Бишкека, в том числе в области инфраструктуры и человеческих кадров. Стороны обсудили темы Украины, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, подтвердив необходимость действий, основанных на международном праве, для поддержания глобального мира и стабильности.

Япония в последнее время уделяет большое внимание развитию отношений со странами Центральной Азии: Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном. В начале декабря 2022 года в японской столице прошел Центральноазиатский инвестиционный форум (Central Asia Investment Forum 2022) с участием представителей властей и бизнеса государств региона.