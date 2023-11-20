20 ноября, 14:42

Глава Совбеза Армении обсудил с украинской делегацией в ПА ОБСЕ региональную безопасность

Пресс-служба Совбеза республики сообщила, что стороны также обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес

ЕРЕВАН, 20 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и глава украинской делегации в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ Никита Русланович обсудили вопросы региональной и международной безопасности. Об этом сообщала пресс-служба Совбеза республики.

"20 ноября секретарь Совбеза Армении Армен Григорян принял главу украинской делегации в ПА ОБСЕ Никиту Руслановича. На встрече стороны обсудили вопросы региональной и международной безопасности и подчеркнули необходимость стабильного мира. В рамках вышеизложенного секретарь Совета безопасности представил подходы Армении к некоторым региональным вопросам", - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, отмечается в пресс-релизе. 

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