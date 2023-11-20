20 ноября, 14:53
Палестино-израильский конфликт

СМИ: не менее 12 человек погибли в результате обстрела школы БАПОР в секторе Газа

По данным WAFA, в школе БАПОР укрываются около 2 000 перемещенных лиц, многие из которых прибыли туда группами в последние дни

БЕЙРУТ, 20 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, десятки пострадали в результате израильского артобстрела школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в центральной части сектора Газа. Об этом сообщило агентство WAFA со ссылкой на источники.

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По его информации, удару подвергся объект агентства в лагере беженцев Эль-Бурейдж. В этой школе БАПОР укрываются около 2 000 перемещенных лиц, многие из которых прибыли туда группами в последние дни.

19 ноября генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке 176 человек, укрывавшихся в убежищах агентства, погибли, около 800 получили различные ранения. Агентство все еще занимается проверкой информации о потерях сотрудников. 

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ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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