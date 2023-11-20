В канцелярии президента Бразилии призвали Милея извиниться за оскорбления Лулы да Силвы

Лидер Либертарианской партии Аргентины, победивший на выборах президента страны, ранее назвал бразильского лидера коррупционером

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 ноября. /ТАСС/. Лидер Либертарианской партии Аргентины, победивший на выборах президента страны, Хавьер Милей должен принести извинения за оскорбления президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, чтобы поспособствовать диалогу с новым правительством в дальнейшем. Об этом заявил специальный секретарь по социальным коммуникациям канцелярии президента Бразилии Пауло Пимента.

"Он неоправданно оскорбил президента Лулу. Ему как избранному президенту следует позвонить и извиниться. После того, как это произойдет, я бы [на месте президента Бразилии] подумал о возможности диалога", - приводит его слова газета O Tempo. Ранее в интервью интернет-изданию La Politica Online политик назвал президента Бразилии Лулу да Силву коррупционером.

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Депутат-либертарианец, выдвигавшийся от правой коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей неоднократно заявлял, что не намерен развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними.