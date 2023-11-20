Фидан заявил о готовности Турции стать страной-хозяйкой переговоров по Украине

По словам главы турецкого МИД, Анкара поддерживает прямые каналы связи с Москвой, чтобы добиться справедливого мирного урегулирования конфликта

СТАМБУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Турция вновь готова стать страной-хозяйкой переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан, представляя в парламенте страны бюджет возглавляемого министерства.

В марте 2022 года в Стамбуле прошли переговоры между РФ и Украиной, однако достигнутые на них договоренности не были реализованы по вине Киева.

"Наша страна, ставшая хозяйкой переговоров между сторонами [конфликта] на самом высоком уровне, на которых был достигнут самый значимый прогресс с начала войны, вновь готова принять подобного рода встречу и быть ее модератором, когда для этого созреют условия", - сказал турецкий министр. Глава МИД Турции также сказал, что Анкара поддерживает прямые каналы связи с Москвой, чтобы добиться справедливого мирного урегулирования конфликта на Украине.

В целом, по словам Фидана, Турция подходит к развитию отношений с Россией и Украиной, исходя из своих национальных интересов и международных обязательств. "В этом контексте мы добились прогресса в экономическом сотрудничестве с двумя странами, что нашло отражение в соответствующих показателях", - добавил он.

Глава МИД Турции, кроме того, сообщил, что в рамках черноморской зерновой инициативы с Украины на мировые рынки за год было вывезено порядка 33 млн тонн сельхозпродукции. "Вслед за прекращением инициативы мы сосредоточили усилия на ее возобновлении с тем, чтобы воспрепятствовать нестабильности на рынках продовольствия и не допустить распространения войны на бассейн Черного моря", - отметил Фидан.