20 ноября, 14:58
Военная операция на Украине

Фидан заявил о готовности Турции стать страной-хозяйкой переговоров по Украине

По словам главы турецкого МИД, Анкара поддерживает прямые каналы связи с Москвой, чтобы добиться справедливого мирного урегулирования конфликта

СТАМБУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Турция вновь готова стать страной-хозяйкой переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан, представляя в парламенте страны бюджет возглавляемого министерства.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

В марте 2022 года в Стамбуле прошли переговоры между РФ и Украиной, однако достигнутые на них договоренности не были реализованы по вине Киева.

"Наша страна, ставшая хозяйкой переговоров между сторонами [конфликта] на самом высоком уровне, на которых был достигнут самый значимый прогресс с начала войны, вновь готова принять подобного рода встречу и быть ее модератором, когда для этого созреют условия", - сказал турецкий министр. Глава МИД Турции также сказал, что Анкара поддерживает прямые каналы связи с Москвой, чтобы добиться справедливого мирного урегулирования конфликта на Украине.

В целом, по словам Фидана, Турция подходит к развитию отношений с Россией и Украиной, исходя из своих национальных интересов и международных обязательств. "В этом контексте мы добились прогресса в экономическом сотрудничестве с двумя странами, что нашло отражение в соответствующих показателях", - добавил он.

Глава МИД Турции, кроме того, сообщил, что в рамках черноморской зерновой инициативы с Украины на мировые рынки за год было вывезено порядка 33 млн тонн сельхозпродукции. "Вслед за прекращением инициативы мы сосредоточили усилия на ее возобновлении с тем, чтобы воспрепятствовать нестабильности на рынках продовольствия и не допустить распространения войны на бассейн Черного моря", - отметил Фидан. 

Теги:
УкраинаТурцияРоссияВоенная операция на УкраинеФидан, Хакан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация