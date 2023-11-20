20 ноября, 15:14

Совет по стратегическим проектам создали при президенте Белоруссии

Возглавит его председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Совет по стратегическим проектам создан при президенте Белоруссии, его возглавит глава Национальной академии наук (НАН) Владимир Гусаков. Об этом сообщил в пресс-службе белорусского лидера со ссылкой на указ главы государства.

"В целях совершенствования деятельности по планированию, разработке и реализации стратегических проектов, внедрению в производство результатов научной деятельности при президенте Беларуси создан Совет по стратегическим проектам, - говорится в сообщении. - Обеспечение деятельности Совета возлагается на Национальную академию наук Беларуси, возглавит его председатель президиума НАН Владимир Гусаков".

Отмечается, что основными задачами Совета определены координация работы по поиску и отбору перспективных стратегических проектов, а также их сопровождение, анализ актуальности, политической и экономической целесообразности, конкурентоспособности предлагаемых и реализуемых стратегических проектов.

В октябре 2023 года Лукашенко провел совещание по совершенствованию системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов, он отмечал их значимость для будущего страны. 

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